Влахович рассказал, кто помог ему адаптироваться после трансфера в «Ювентус»

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович назвал людей, который помогли ему адаптироваться к новой команде после трансфера в 2022 году.

«Когда я только перешёл в команду, моими партнёрами были Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Они очень помогли мне адаптироваться. Также мне удалось поговорить с Джанлуиджи Буффоном, Алессандро дель Пьеро и Клаудио Маркизио. Они рассказали мне, что значит выступать за «Ювентус». Я им очень благодарен», – поделился Влахович в интервью официальному сайту Серии А.

Влахович входит в пятёрку самый дорогих игроков в истории «Ювентуса». В январе 2022 года «старая синьора» заплатила за Душана 82 миллиона евро «Фиорентине».