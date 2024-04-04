Влахович: «После трансфера в «Ювентус» в моей жизни произошли большие изменения»

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович рассказал, как изменилась его жизнь после трансфера в команду Массимилиано Аллегри в январе 2022 года. Напомним, «старая синьора» заплатила за сербского форварда 82 миллиона евро итальянской «Фиорентине».

«После трансфера в «Ювентус» в моей жизни произошли большие изменения, но я сразу почувствовал себя как дома. Быть частью этого клуба и города – просто невероятно. «Ювентус» находится на другом уровне. Вам нужно побывать внутри клуба, чтобы понять то, что я говорю», – сказал Влахович в интервью официальному сайту Серии А.

Душан отметился 15 голами и 4 ассистами в этом розыгрыше чемпионата Италии.