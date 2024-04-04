Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет продлить контракт с Кьезой до 2026 года

04 Апреля 2024 • 09:48 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
07.04 21:45

Туринский «Ювентус» не хочет терять своего нападающего Федерико Кьезу. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» хочет подписать с итальянцем новый контракт, который будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, действующее соглашение Кьезы с «Ювентусом» истекает в конце следующего сезона. Туринская команда не хочет подвергать себя риску и продавать Федерико ближайшим летом по сниженной цене. По этой причине руководство готово предложить итальянцу контракт на действующих условиях, но с продлением всего на один сезон.

Кьеза в этом розыгрыше чемпионата Италии отметился 7 голами и результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза

Новости по матчу

Сегодня, 04 Апреля
09:54
«Астон Вилла» ищет правого защитника, среди вариантов – 3 игрока из Серии А
03 Апреля
17:50
Назван тренер, который может заменить Аллегри в «Ювентусе»
14:22
Три топ-клуба следят за Рабио
02 Апреля
23:24
Джунтоли назвал причины кризиса «Ювентуса»
15:31
Стало известно, когда Аллегри могут уволить из «Ювентуса» 2
09:24
Защитник «Барселоны» интересен «Ювентусу» и клубу из топ-4 Ла Лиги
02:28
«Ювентус» решил расстаться с защитником
01:11
«Ювентус» начал переговоры с новым тренером
00:36
Пирло прокомментировал проблемы «Ювентуса»
01 Апреля
22:16
«Ювентус» установил собственный антирекорд последних 25 лет 1
09:59
«Ювентус» может продать Локателли, итальянец интересен «Баварии» и английским клубам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЮВЕНТУС ФИОРЕНТИНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ Маттеус назвал лучшего кандидата на пост тренера «Баварии» АПЛ отреагировала на теракт в России
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Апреля
09:54 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» ищет правого защитника, среди вариантов – 3 игрока из Серии А
09:48 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет продлить контракт с Кьезой до 2026 года
09:28 · Италия. Серия А
Миранчук получил худшую оценку по итогам матча с «Фиорентиной» по версии итальянской прессы
05:42 · Италия. Серия А
​Массимо Мауро: «Пиоли надо оставлять»
05:04 · Италия. Серия А
​С момента возвращения Ибрагимовича «Милан» выиграл 16 матчей из 22
03 Апреля
23:57 · Италия. Кубок
«Фиорентина» выиграла первый кубковый полуфинал у «Аталанты»
22:40 · Италия. Серия А
Агент Мотты рассказал, останется ли тренер в «Болоньи»
21:48 · Италия. Серия А
«Атлетико» может предложить 40-50 млн евро за игрока «Ювентуса» слухи
21:30 · Италия. Кубок
«Фиорентина» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:20 · Италия. Кубок
Миранчук – в старте «Аталанты» на полуфинал Кубка Италии
20:55 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис поставил Головина и Зинченко выше Кварацхелии
19:36 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» Де Лаурентис даст показания по возможному мошенничеству
18:16 · Италия. Серия А
Камоцци: «Миранчук стал лидером «Аталанты»
18:04 · Италия. Серия А
Белоус назвал текущий сезон Алексея Миранчука лучшим в карьере
17:50 · Италия. Серия А
Назван тренер, который может заменить Аллегри в «Ювентусе»
Все новости
Рекомендуем