«Ювентус» хочет продлить контракт с Кьезой до 2026 года

Туринский «Ювентус» не хочет терять своего нападающего Федерико Кьезу. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» хочет подписать с итальянцем новый контракт, который будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, действующее соглашение Кьезы с «Ювентусом» истекает в конце следующего сезона. Туринская команда не хочет подвергать себя риску и продавать Федерико ближайшим летом по сниженной цене. По этой причине руководство готово предложить итальянцу контракт на действующих условиях, но с продлением всего на один сезон.

Кьеза в этом розыгрыше чемпионата Италии отметился 7 голами и результативной передачей.