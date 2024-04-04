Миранчук получил худшую оценку по итогам матча с «Фиорентиной» по версии итальянской прессы

«Аталанта» уступила «Фиорентине» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, но был заменён после первого тайма. Итальянская пресса по 10-балльной шкале оценила российского игрока оценкой 5. Он стал одним из худших игроков в матче вместе с одноклубником Марио Пашаличем.

В Италии так оценили его матч с «Фиорентиной»: «Отличная игра с «Наполи» позволила ему выйти с первых минут, но после первого тайма он ничем не запомнился. Партнёры по команде тоже мало ему помогали, но Миранчук отметился только предупреждением в первой половине игры».

В этом противостоянии запланирован ответный матч. Игра пройдёт в Бергамо 24 апреля.