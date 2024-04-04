​Массимо Мауро: «Пиоли надо оставлять»

Бывший итальянский футболист Массимо Мауро, выступавший в свое время за такие клубы, как «Наполи» и «Ювентус», высказался по поводу тренерской ситуации в «Милане». Он считает, что клуб должен продлить контракт со Стефано Пиоли, который руководит командой с осени 2019 года.

- Я бы прекратил все эти разговоры о Пиоли, если бы это было в моей компетенции. Мы видели различных иностранных тренеров в итальянском чемпионате, но они не преуспевали. «Милан» тоже хотел иностранца, потом заполучили Пиоли - я считаю это большим везением. Его надо оставить, он невероятный человек и специалист, который вернул «Милану» победы, - цитирует слова Мауро pianetamilan.it.