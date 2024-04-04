​С момента возвращения Ибрагимовича «Милан» выиграл 16 матчей из 22

Возвращение Златана Ибрагимовича в «Милан» можно считать успешным - с декабря, когда шведский экс-форвард получил управленческую должность в клубе, «Милан» сыграл двадцать два матча во всех турнирах.

В них «россонери» одержали 16 побед, трижды сыграли вничью, и лишь трижды проиграли - «Аталанте» в Кубке Италии, «Монце» в Серии А и «Ренну» в Лиге Европы. Так что Златан, хотя и не говорит много на публику, делает для клуба именно то, что должен делать - мотивирует и гонит игроков вперёд.

В настоящий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.