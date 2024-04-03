Агент Мотты рассказал, останется ли тренер в «Болоньи»

Футбольный агент Алессандро Канови, представляющий интересы наставника итальянской «Болоньи» Тьяго Мотты, рассказал о будущем своего клиента.

«На данный момент единственным фактом является то, что у Мотты истекает контракт с «Болоньей». Останется ли он в «Болонье»? Не могу сказать, потому что переговоров ни с кем не веду», – цитирует Канови издание Tuttomercatoweb.

Напомним, что в прошлом сезоне команда боролась за выживание в чемпионате Италии, а сейчас борется за выход в Лигу чемпионов.

После 30 туров коллектив Мотты находится на четвёртой позиции турнирной таблицы Серии А. Команда заработала 57 баллов.

В следующем туре «Болонья» отправится в гости к «Фрозиноне». Встреча состоится 7 апреля.