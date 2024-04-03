На радаре «Атлетико» находится левый защитник «Ювентуса» Андреа Камбьясо. Как сообщает TodoFichajes, мадридский клуб рассмотрит возможность в летнее трансферное окно предложить туринцам 40-50 миллионов евро за этого футболиста.

Отмечается, что 24-летнего Камбьясо заметил главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Впрочем, футболист интересен не только «матрасникам». Так, за Андреа следит и мадридский «Реал».

В сезоне 2023/2024 Андреа Камбьясо провёл за «Ювентус» 30 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт три гола и пять результативных передач на партнёров.