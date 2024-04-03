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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи» Де Лаурентис даст показания по возможному мошенничеству

03 Апреля 2024 • 19:36 Комментировать
Монца
...
Наполи
07.04 16:00

Аурелио Де Лаурентис, президент «Наполи», даст показания в прокуратуре Рима в рамках расследования возможного бухгалтерского мошенничества.

Отмечается, что это связано с переходом форварда Виктора Осимхена.

Пресс-служба итальянского клуба заявляет, что Де Лаурентис добился того, чтобы его выслушала прокуратура Рима.

Данное расследование началось летом прошлого года. В это время неаполитанская прокуратура провела обыски в офисах клуба в поисках документов, связанных со сделкой по приобретению Осимхена у французского «Лилля» за 75 миллионов евро в 2020 году.

Добавим, что нигерийский нападающий провёл за неаполитанцев 126 встреч во всех турнирах, отличившись 72 забитыми мячами и 18 ассистами.
 


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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Аурелио Де Лаурентис Наполи Виктор Осимхен ещё теги

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