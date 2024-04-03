Президент «Наполи» Де Лаурентис даст показания по возможному мошенничеству

Аурелио Де Лаурентис, президент «Наполи», даст показания в прокуратуре Рима в рамках расследования возможного бухгалтерского мошенничества.

Отмечается, что это связано с переходом форварда Виктора Осимхена.

Пресс-служба итальянского клуба заявляет, что Де Лаурентис добился того, чтобы его выслушала прокуратура Рима.

Данное расследование началось летом прошлого года. В это время неаполитанская прокуратура провела обыски в офисах клуба в поисках документов, связанных со сделкой по приобретению Осимхена у французского «Лилля» за 75 миллионов евро в 2020 году.

Добавим, что нигерийский нападающий провёл за неаполитанцев 126 встреч во всех турнирах, отличившись 72 забитыми мячами и 18 ассистами.

