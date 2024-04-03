Камоцци: «Миранчук стал лидером «Аталанты»

Футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением о возможном уходе на повышение полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук здорово выглядит в этом сезоне, он стал лидером команды. Но я не уверен, что он может заинтересовать большие клубы Италии», — заявил Камоцци «РБ Спорту».

По мнению специалиста, Миранчуку будет комфортнее, если он продолжит играть в «Аталанте».

В сезоне-2023/24 российский хавбек принял участие в 28 играх с учетом всех турниров, забил четыре гола и записал на свой счет 11 ассистов.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в девять миллионов евро.