Белоус назвал текущий сезон Алексея Миранчука лучшим в карьере

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Безусловно, Миранчук проводит свой лучший сезон в «Аталанте». Он уже адаптировался», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».
Эксперт отметил, что никто не сомневался в мастерстве Миранчука, просто футболистам нужно разное время на адаптацию.
В текущем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, забил четыре гола и записал на свой счет 11 ассистов.
После 29 игр «Аталанта» находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 50 очков.
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