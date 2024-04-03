Белоус назвал текущий сезон Алексея Миранчука лучшим в карьере

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Безусловно, Миранчук проводит свой лучший сезон в «Аталанте». Он уже адаптировался», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что никто не сомневался в мастерстве Миранчука, просто футболистам нужно разное время на адаптацию.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, забил четыре гола и записал на свой счет 11 ассистов.

После 29 игр «Аталанта» находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 50 очков.