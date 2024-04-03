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Чемпионат Италии. Серия А

Назван тренер, который может заменить Аллегри в «Ювентусе»

03 Апреля 2024 • 17:50 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
07.04 21:45

Не исключено, что «Ювентус» попрощается с Массимилиано Аллегри ещё до завершения сезона. В прессу просачивалась информация о возможной отставке специалиста при неудачных результатах в ближайших матчах Серии А против «Фиорентины» (7 апреля) и «Торино» (13 апреля).

На страницах Daily Mail сообщается о том, что при расставании с Аллегри принять команду может Паоло Монтеро, который сейчас работает в клубе с составом в категории до 19 лет.

Напомним, что во вторник вечером «Ювентус» обыграл «Лацио» со счётом 2:0 в матче Кубка Италии. Если же говорить о Серии А, то команда Массимилиано Аллегри сейчас располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

Стало известно, когда Аллегри могут уволить из «Ювентуса»

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Евро-Футбол.Ру,
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