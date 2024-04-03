Итальянский журналист Франки: «Миранчук наконец-то изменил своё мышление»

Итальянский журналист Массимо Франки высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

По мнению журналиста, российский футболист изменил мышление, благодаря чему и сумел добиться существенного прогресса в своей игре.

«Миранчук наконец-то изменил своё мышление. Он стал увереннее в себе, сильнее, гибче, стал больше и лучше взаимодействовать с партнёрами по команде», — цитирует Франки «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 28 матчей, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.