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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист Франки: «Миранчук наконец-то изменил своё мышление»

03 Апреля 2024 • 14:45 Комментировать
Кальяри
...
Аталанта
07.04 19:00

Итальянский журналист Массимо Франки высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

По мнению журналиста, российский футболист изменил мышление, благодаря чему и сумел добиться существенного прогресса в своей игре.

«Миранчук наконец-то изменил своё мышление. Он стал увереннее в себе, сильнее, гибче, стал больше и лучше взаимодействовать с партнёрами по команде», — цитирует Франки «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 28 матчей, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

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