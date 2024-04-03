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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист: «Как мы можем отказаться от такого Миранчука?»

03 Апреля 2024 • 10:00 Комментировать
Кальяри
...
Аталанта
07.04 19:00

Итальянский журналист Фабио Дженнари поделился мнением о выступлениях полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Дженнари похвалил российского футболиста, отметив, что он проводит потрясающий сезон в составе команды из Бергамо.

«С учётом результатов и статистики, напрашивается один простой вопрос: как мы можем отказаться от такого Миранчука? Игра Миранчука наглядно объясняет, почему Гасперини выпускает его на поле с постоянством, которого раньше не было», — написал журналист в своей коленке на ZonaMista.

Кроме того, Дженнари подчеркнул, что Миранчук также способен удачно выходить на замену, усиливая игру своей команды.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Аталанту» 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Фабио Дженнари ещё теги

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