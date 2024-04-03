Влахович: «Меня не волнует, сколько голов я забью»

Форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович высказался о своей результативности после победы над римским «Лацио» (2:0) в первом поединке полуфинальной стадии Кубка Италии.

«Моя результативность? Меня не сильно волнует, сколько голов я забью. Самое главное – это командная победа», - передает слова сербского нападающего Football-Italia.

Напомним, что ответная встреча противостояния состоится 23 апреля в Риме.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Влахович поучаствовал в 25 поединках «старой синьоры». Нападающий отметился 15 забитыми мячами (два – с пенальти) и четырьмя результативными передачами.