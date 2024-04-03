​Отец Пулишича: «Конечно, мой сын хочет остаться в «Милане»

Марк Пулишич, отец полузащитника Кристиана Пулишича, подтвердил, что его сын хочет остаться в «Милане». По словам Марка, Кристиан полюбил свое нынешнее рабочее место - и не только в смысле футбола, но и также в смысле жизни. Также он рассказал о друзьях своего сына.

- Должно быть очевидно, что Кристиан полюбил Милан и хочет остаться. Он учит итальянский язык и прекрасно ладит с коллегами по команде, особенно с Рубеном Лофтус-Чиком и Юнусом Мусой, - цитирует слова отца Пулишича pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.