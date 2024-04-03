​Де Лаурентис пригласит Пиоли, если того выгонит «Милан»

«Наполи» уже подыскивает тренера на следующий сезон, и это наверняка будет итальянский специалист - к такому решению склоняется президент клуба Аурелио де Лаурентис. Претендентов двое. Во-первых, это Винченцо Итальяно, нынешний наставник «Фиорентины».

Но не только - как уточняет итальянский журналист Массимо Уголини, если «Милан» расстанется со Стефано Пиоли, то его пригласит к себе именно «Наполи», причем приоритетно в сравнении с Итальяно.

Напомним, что Стефано Пиоли возглавил «Милан» восьмого октября 2019 года, он смог привести клуб к победе в чемпионате Италии в 2022 году.