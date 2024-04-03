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Барелла ближе к продлению контракта с «Интером», чем Лаутаро и Дюмфрис

03 Апреля 2024 • 04:01 Комментировать
Удинезе
...
Интер Милан
08.04 21:45

Миланский «Интер» продолжает работу над продлением контрактов ключевых игроков.

Одна из главных краткосрочных целей клуба – подписание новых договоров с Николо Бареллой, Лаутаро Мартинесом и Дензелом Дюмфрисом. Действующее соглашение первых двоих рассчитано до 2026 года, в то время как контракт нидерландца истекает в 2025 году. По информации журналиста Паскуале Гуарро, на текущий момент Барелла находится ближе к заключению новой сделки с клубом, чем Лаутаро и Дюмфрис.

О почти достигнутой договорённости с Мартинесом сообщалось ещё летом и осенью прошлого года, однако стороны по-прежнему не согласовали некоторые условия дальнейшего сотрудничества.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес Николо Барелла Дензел Дюмфрис ещё теги

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