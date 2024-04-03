​«Фенербахче» выкупит Крунича

Несмотря на свои неприятности в турецком чемпионате, «Фенербахче» намерен выкупить полузащитника Раде Крунича. Турецкая сторона долго охотилась за боснийским сербом, ранее выступавшим за «Милан», сумев, в конце концов, договориться об аренде с правом выкупа. И отказываться от него турки не будут, сообщает pianetamilan.it. Хотя финансовые условия до конца не прояснены.

Напомним, что Раде Крунич провел в «Милане» более четырех лет, перебравшись в этот клуб в 2019 году. До этого он, помимо выступлений в Сербии, успел поиграть и за два других итальянских клуба - «Эмполи» и «Верону».