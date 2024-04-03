​«Милан» может отказаться от Калабрии

Неожиданная новость из стана «Милана» - там буксует продление с капитаном команды Давиде Калабрией, соглашение которого истекает летом 2025 года. Дело в том, что игрок запросил повышение зарплаты при переговорах о новом контракте вплоть до 2027 года.

А руководство клуба, как оказалось, не готово пойти на такой шаг. Это означает, что Калабрия может стать еще одним игроком, которого могут продать летом, дабы выручить хоть какие-то деньги.

Напомним, что сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице, в то время как лидирует в Серии А злейший враг «россонери» - «Интер».