Кьеза: «Критика «Ювентуса» была справедливой»

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза считает, что команда заслуженно подверглась критике за свою игру.

Во вторник туринцы сумели победить впервые более чем за месяц, обыграв «Лацио» в первом матче полуфинала Кубка Италии (2:0). Кьеза забил первый мяч «бьянконери», а итоговый результат на табло установил Душан Влахович.

«Очень важная и нужная победа, но это всего лишь один матч, мы ещё не преодолели наш кризис. Теперь нужно подумать о Серии А.

Критика, с которой мы столкнулись, была справедливой. Когда «Ювентус» не добивается результатов, есть смысл прислушаться к тому, что говорят. Сегодняшняя игра может вывести нас из кризиса. В «Ювентусе» давление всегда велико – клуб поддерживают 12 миллионов болельщиков», – заявил на пресс-конференции Кьеза.