Влахович – третий игрок Серии А, забивший 10+ голов в 2024 году

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович показывает впечатляющую результативность с начала нынешнего года.

Сегодняшний мяч, забитый в ворота «Лацио» в первом матче полуфинала Кубка Италии, стал для серба десятым в 2024 году во всех турнирах. По информации Opta, Влахович – лишь третий представитель Серии А, достигший этого показателя. До 24-летнего форварда туринцев это сделали Пауло Дибала из «Ромы» и Тён Копмейнерс из «Аталанты».

На счету Душана Влаховича в общей сложности 16 забитых голов в 28 матчах нынешнего сезона за команду Массимилиано Аллегри. До сегодняшнего дня сербский футболист отличался только в рамках чемпионата.