Джунтоли назвал причины кризиса «Ювентуса»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли поделился мыслями о текущих проблемах команды.
«Бьянконери» одержали лишь одну победу в последних девяти матчах Серии А, проиграв при этом четырежды.
«Думаю, если сравнивать с первой половиной сезона, сейчас нам не хватает удачи – например, голов на последних минутах. Мы не можем повлиять на фактор удачи, но можем работать усерднее.
Кроме того, у нас было слишком много травм, и в последнее время наши нападающие – Кин и Милик – никогда не были доступны одновременно.
Мы должны доказывать, что способны бороться с трудностями. Нам нужно сохранять спокойствие, сосредоточиться и постараться набрать больше очков», – поведал в интервью Mediaset Джунтоли.
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