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Чемпионат Италии. Серия А

Джунтоли назвал причины кризиса «Ювентуса»

02 Апреля 2024 • 23:24 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
07.04 21:45

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли поделился мыслями о текущих проблемах команды.

«Бьянконери» одержали лишь одну победу в последних девяти матчах Серии А, проиграв при этом четырежды.

«Думаю, если сравнивать с первой половиной сезона, сейчас нам не хватает удачи – например, голов на последних минутах. Мы не можем повлиять на фактор удачи, но можем работать усерднее.

Кроме того, у нас было слишком много травм, и в последнее время наши нападающие – Кин и Милик – никогда не были доступны одновременно.

Мы должны доказывать, что способны бороться с трудностями. Нам нужно сохранять спокойствие, сосредоточиться и постараться набрать больше очков», – поведал в интервью Mediaset Джунтоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кристиано Джунтоли

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