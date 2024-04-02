Джунтоли назвал причины кризиса «Ювентуса»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли поделился мыслями о текущих проблемах команды.

«Бьянконери» одержали лишь одну победу в последних девяти матчах Серии А, проиграв при этом четырежды.

«Думаю, если сравнивать с первой половиной сезона, сейчас нам не хватает удачи – например, голов на последних минутах. Мы не можем повлиять на фактор удачи, но можем работать усерднее.

Кроме того, у нас было слишком много травм, и в последнее время наши нападающие – Кин и Милик – никогда не были доступны одновременно.

Мы должны доказывать, что способны бороться с трудностями. Нам нужно сохранять спокойствие, сосредоточиться и постараться набрать больше очков», – поведал в интервью Mediaset Джунтоли.