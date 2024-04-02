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Романо: «Индзаги не покинет «Интер»

02 Апреля 2024 • 22:40 Комментировать
Удинезе
...
Интер Милан
08.04 21:45

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги не уйдёт из клуба в обозримом будущем.

Интерес к специалисту проявляли зарубежные топ-клубы, однако будущее рулевого «нерадзурри» связано с «Интером». По информации журналиста Фабрицио Романо, Индзаги полностью сосредоточен на своём нынешнем клубе. В ближайшее время руководство «Интера» предложит наставнику новый трудовой договор с повышением зарплаты – тренер готов ответить согласием, несмотря на интерес других грандов.

Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с 2021 года, его действующий контракт рассчитан до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

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УДИНЕЗЕ ИНТЕР МИЛАН
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