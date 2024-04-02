Кьеллини назвал двух лучших одноклубников в карьере

Известный в прошлом футболист «Ювентуса» Джорджо Кьеллини назвал двух лучших игроков из тех, с кем он делил раздевалку. Кьеллини выбрал голкипера Джанлуиджи Буффона, а также нападающего Криштиану Роналду.

«Лучшие одноклубники? Среди сильнейших из тех, с кем я играл, определённо находятся Буффон и Роналду. Буффон – лучший вратарь в истории футбола. А Криштиану входит в число двух, трёх, четырёх или пяти лучших спортсменов в истории, смотря как посмотреть», - сказал Кьеллини в интервью для ФИФА.

Криштиану Роналду сейчас 39 лет, он представляет саудовский клуб «Аль-Наср».

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