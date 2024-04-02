Джунтоли рассказал о трансферных планах «Ювентуса»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли ответил на вопрос о работе на трансферном рынке.

Туринцы неудачно проводят вторую половину текущего сезона, из-за чего, вероятно, будут вынуждены заняться усилением состава в летнее трансферное окно.

«Сейчас мы сосредоточены на настоящем. Мы хотим выйти в финал Кубка Италии, который, надеюсь, сможем выиграть. На данный момент мне не хочется говорить о трансферах и будущем. Наша стратегия будет разработана с учётом финансовых возможностей клуба, но должна позволить нам быть конкурентоспособными в Италии и за рубежом», – сказал в беседе с Mediaset Джунтоли перед первым матчем полуфинала Кубка Италии против «Лацио».