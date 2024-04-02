Кьеллини рассказал, каков Роналду в качестве одноклубника

Экс-защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини ответил на вопрос, каково было играть в одной команде с Криштиану Роналду.

«Криштиану был очень требовательным парнем, который всегда хотел побеждать, и ему удавалось доносить это до всех. Ему хотелось забивать, бить все рекорды и побеждать, что он делает и сейчас. Таков Криштиану.

Роналду уделял много внимания мелочам изо дня в день. Для меня было привилегией играть с ним в течение трёх лет», - сказал Кьеллини в интервью ФИФА.

В настоящий момент 39-летний Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

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