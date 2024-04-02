Спортивный директор «Ювентуса» ответил на вопрос о возможном увольнении Аллегри

Кристиано Джунтоли, занимающий должность спортивного директора, высказался о работе главного тренера Массимилиано Аллегри.

Туринцы испытывают серьёзные трудности в Серии А: команда набрала всего семь очков в последних девяти матчах, одержав лишь одну победу. По слухам, в клубе уже ищут замену Аллегри на предстоящий сезон.

«Слишком легко возложить на кого-то всю вину. Мы выигрываем и проигрываем все вместе – таков наш девиз. Я всегда стремился привнести этот дух в «Ювентус».

В последнее время дела идут не так, как нам хотелось бы, но мы готовы переломить ситуацию и уверены в том, что сделаем это», – заявил в интервью Mediaset Джунтоли перед началом матча полуфинала Кубка Италии против «Лацио».