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Чемпионат Италии. Серия А

Назван фаворит на должность тренера «Наполи»

02 Апреля 2024 • 16:49 Комментировать

Летом в «Наполи» произойдёт очередная смена главного тренера. Президент клуба Аурелио де Лаурентис очень хочет привести в клуб Антонио Конте, о чём на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport. Именно Конте является фаворитом на эту должность.

Де Лаурентис и Конте давно общаются, но с октября их отношения изменили статус, чему поспособствовало желание президента «Наполи» видеть Конте на тренерском мостике. Зарплата не будет проблемой, ровно как и трансферные требования тренера. Летом «адзурри» наверняка продадут Виктора Осимхена и смогут потратить эту большую сумму на комплектование состава под требования Конте.

Добавим, что Антонио Конте находится без клуба уже год.

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Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Наполи ещё теги
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