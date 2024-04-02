Стало известно, когда Аллегри могут уволить из «Ювентуса»

Массимилиано Аллегри может покинуть должность главного тренера «Ювентуса» в обозримом будущем. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Tuttosport, руководители туринского клуба рассмотрят возможность отставки Аллегри, если в ближайших матчах Серии А против «Фиорентины» и «Торино» результат будет неудовлетворительным.

Таким образом, Аллегри может быть уволен после 13 апреля – именно на эту дату запланирован матч «старой синьоры» против «Торино».

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Аллегри не побеждала в четырёх последних играх Серии А (две ничьи, два поражения).