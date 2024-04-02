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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, когда Аллегри могут уволить из «Ювентуса»

02 Апреля 2024 • 15:31 Комментировать (2)
Ювентус
...
Фиорентина
07.04 21:45

Массимилиано Аллегри может покинуть должность главного тренера «Ювентуса» в обозримом будущем. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Tuttosport, руководители туринского клуба рассмотрят возможность отставки Аллегри, если в ближайших матчах Серии А против «Фиорентины» и «Торино» результат будет неудовлетворительным.

Таким образом, Аллегри может быть уволен после 13 апреля – именно на эту дату запланирован матч «старой синьоры» против «Торино».

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Аллегри не побеждала в четырёх последних играх Серии А (две ничьи, два поражения).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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Комментарии (2) Все комментарии
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One Live
02 Апреля 2024 в 15:38
Просто если в этих матчах Юве не наберет очков, то может остаться без ЛЧ!
ЮвиК
02 Апреля 2024 в 16:26
Все мы знаем Макса. Именно в этих матчах Юве всех разорвет. А потом как обычно.
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