Дель Пьеро лишь шестой: Названы лучшие атакующие игроки в истории Италии

Журналисты из Four Four Two уже несколько месяцев радуют любителей спорта номер один интересными рейтингами. На этот раз на страницах портала был опубликован рейтинг лучших атакующих футболистов в истории Италии.

Первое место в этом рейтинге занял Роберто Баджо, который был звездой 90-х годов. Второе место у легендарного Джузеппе Меаццы, в честь которого назван стадион «Интера». Третья строчка у Паоло Росси.

Дальше в топ-10 идут Сильвио Пиола, Луиджи Рива, Алессандро дель Пьеро, Джампьеро Бониперти, Франческо Тотти, Гульельбо Габетто и Джанлука Виалли.

Добавим, что сборная Италии летом будет защищать титул чемпиона Европы.