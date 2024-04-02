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Чемпионат Италии. Серия А

Дель Пьеро лишь шестой: Названы лучшие атакующие игроки в истории Италии

02 Апреля 2024 • 14:43 Комментировать

Журналисты из Four Four Two уже несколько месяцев радуют любителей спорта номер один интересными рейтингами. На этот раз на страницах портала был опубликован рейтинг лучших атакующих футболистов в истории Италии.

Первое место в этом рейтинге занял Роберто Баджо, который был звездой 90-х годов. Второе место у легендарного Джузеппе Меаццы, в честь которого назван стадион «Интера». Третья строчка у Паоло Росси.

Дальше в топ-10 идут Сильвио Пиола, Луиджи Рива, Алессандро дель Пьеро, Джампьеро Бониперти, Франческо Тотти, Гульельбо Габетто и Джанлука Виалли.

Добавим, что сборная Италии летом будет защищать титул чемпиона Европы.

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Алессандро Дель Пьеро Франческо Тотти Роберто Баджо Паоло Росси Джузеппе Меацца ещё теги
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