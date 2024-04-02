Колосков: «В этом сезоне Миранчук просто заново родился»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

Эксперт порадовался за российского футболиста, которому в этом сезоне удалось стать важным игроком для своей команды.

«Хорошо, что Миранчук нашёл свою игру в «Аталанте». В какой-то момент показалось, что у него уже опустились руки. В этом сезоне Алексей просто заново родился — молодец», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 28 матчей, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до середины 2025 года.