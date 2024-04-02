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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри может вернуться в «Наполи»

02 Апреля 2024 • 12:48 Комментировать
Монца
...
Наполи
07.04 16:00

Бывший тренер «Наполи» Маурицио Сарри может вернуться на пост наставника команды. По информации от Il Mattino, такой исход станет вполне вероятным, если «партенопеи» в ближайшее время назначат Фредерика Массару новым спортивным директором.

Напомним, недавно Сарри подал в отставку с поста главного тренера римского «Лацио», хотя у специалиста был контракт до конца сезона. Маурицио возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год. Трофеев с командой итальянец не выигрывал, но зато построил коллектив, который демонстрировал едва ли не самый привлекательный футбол в Серии А. Под руководством Сарри «Наполи» в сезоне-2017/18 набрал 91 очко в чемпионате, но этого оказалось недостаточно для золотых медалей.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Маурицио Сарри

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