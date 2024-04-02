Тренер «Интера» Фаррис назвал Мхитаряна великим футболистом

Тренер миланского «Интера» Массимилиано Фаррис высказался об игре армянского полузащитника команды Генриха Мхитаряна.

— Это потрясающий человек и великий игрок. Всегда приятно наблюдать за его работой на тренировках, — цитирует тренера журналист Даниэле Мари.

В текущем сезоне футболист принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет десять ассистов.

Действующий трудовой договор Мхитаряна с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость 35-летнего хавбека в шесть миллионов евро.