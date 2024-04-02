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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» выдвинул ультиматум Аллегри - тренера могут уволить

02 Апреля 2024 • 12:12 Комментировать

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост по завершении текущего сезона. Такая информация появилась на страницах La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство «старой синьоры» отправит специалиста в отставку, если команда по итогам сезона не пробьется в Лигу чемпионов УЕФА. После 30 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 59 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.

Напомним, что Массимилиано занимает пост главного тренера «старой синьоры» с мая 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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