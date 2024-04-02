Защитник «Барселоны» интересен «Ювентусу» и клубу из топ-4 Ла Лиги

Каталонская «Барселона» летом может продать своего молодого центрального защитника. Речь идёт о 19-летнем Микаиле Файе, который до сих пор не успел дебютировать за первую команду.

Как сообщает журналист Габриэль Санс, в услугах сенегальского таланта заинтересованы как минимум два клуба. Пригласить Файе готовы туринский «Ювентус» и «Жирона», которая сейчас располагается на третьем месте в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пока не приняла решение по будущему Файе. Скорее всего, в клубе определятся с планами на футболиста после назначения нового тренера.