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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Барселоны» интересен «Ювентусу» и клубу из топ-4 Ла Лиги

02 Апреля 2024 • 09:24 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
07.04 21:45

Каталонская «Барселона» летом может продать своего молодого центрального защитника. Речь идёт о 19-летнем Микаиле Файе, который до сих пор не успел дебютировать за первую команду.

Как сообщает журналист Габриэль Санс, в услугах сенегальского таланта заинтересованы как минимум два клуба. Пригласить Файе готовы туринский «Ювентус» и «Жирона», которая сейчас располагается на третьем месте в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пока не приняла решение по будущему Файе. Скорее всего, в клубе определятся с планами на футболиста после назначения нового тренера.

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