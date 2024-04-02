Куман или ван Бастен: назван лучший нидерландский футболист

Журналисты портала FourFourTwo представили новый рейтинг. На этот раз они сформировали топ из лучших нидерландских футболистов за всю историю.

Первое место в рейтинге занял бывший форвард каталонской «Барселоны» Йохан Кройф. На второй позиции расположился экс-нападающий «Милана» Марко ван Бастен. Тройку лучших замкнул бывший полузащитник «Челси» и «Милана» Рууд Гуллит.

В десятку также попали следующие футболисты: Йохан Нескенс, Франк Райкард, Робин ван Перси, Деннис Бергкамп, Рональд Куман, Эдвин ван дер Сар и Рууд Крол.

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