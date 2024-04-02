Клуб Серии А готовит щедрое предложение Конте

«Наполи» намерен назначить Антонио Конте на должность главного тренера.

По окончании чемпионского сезона-2022/23 ряды неаполитанцев покинул Лучано Спаллетти, заменить которого пока так и не удалось. В текущей кампании клуб был вынужден провернуть две тренерские отставки, и на предстоящее лето вновь запланирована перестройка. Как сообщает Goal со ссылкой на CalcioNapoli24, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис готовит щедрое предложение для Антонио Конте. Глава «партенопейцев» считает, что именитый наставник сможет вернуть команде былое лицо.

Антонио Конте остаётся безработным с весны прошлого года, когда расстался с «Тоттенхэмом». Интерес к специалисту также приписывается «Баварии» и «Ювентусу».