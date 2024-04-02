​«Милан» включился в борьбу за Фелипе Андерсона

Контракт бразильского ветерана «Лацио» Фелипе Андерсона истекает уже грядущим летом, и, похоже, руководство римского клуба продлевать его не будет - в силу неизвестных пока что причин. На игрока положил глаз туринский «Ювентус», уже выписавший чек с авансом будущей зарплаты, но не только - «Милан» тоже хочет воспользоваться возможностью, не исключено что чисто для ослабления конкурента.

Как уточняет pianetamilan.it, на приглашении бразильца настаивает Златан Ибрагимович, который принялся действовать на своей новой должности в «Милане». Подробности пока что не сообщаются.