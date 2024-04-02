Бастони сравнил Индзаги и Спаллетти

Центральный защитник Алессандро Бастони сравнил Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти, под руководством которых выступает в «Интере» и сборной Италии соответственно.

Рулевой «скуадры адзурры» недавно опробовал схему с тремя центральными защитниками, напоминающую построения Индзаги в «Интере». После матча Серии А, в котором «нерадзурри» взяли верх над «Эмполи» (2:0), журналисты спросили у Бастони о сходствах между наставниками.

«Есть ли сходства? Индзаги и Спаллетти – разные тренеры. У них разные требования к игрокам, но их объединяет то, что в их командах царит прекрасное чувство гармонии», – заявил в интервью DAZN Бастони.