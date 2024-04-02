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«Ювентус» решил расстаться с защитником слухи

02 Апреля 2024 • 02:28 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
07.04 21:45

Крайний защитник «Ювентуса» Маттиа де Шильо может покинуть клуб в предстоящее трансферное окно.

Итальянский футболист недавно залечил травму крестообразной связки, из-за которой отсутствовал с весны прошлого года. В субботу де Шильо провёл свой первый матч в нынешнем сезоне, выйдя на замену в перерыве поединка с «Лацио» (поражение 0:1). По информации TuttoJuve, уровень игры 31-летнего латераля разочаровал руководителей «Ювентуса». Клуб решил расстаться с игроком грядущим летом, за год до истечения контракта.

Маттиа де Шильо провёл в общей сложности 117 матчей за «Ювентус» с момента перехода в клуб в 2017 году.

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