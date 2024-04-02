Индзаги одержал 100 побед в 150 матчах во главе «Интера»

«Интер» добился сотой победы под руководством главного тренера Симоне Индзаги.

В понедельник «нерадзурри» обыграли «Эмполи» в матче 30-го тура Серии А благодаря голам Федерико Димарко и Алексиса Санчеса, забитым на 5-й и 81-й минутах соответственно. Для Индзаги эта победа стала 100-й у руля миланского гранда при 150 проведённых поединках. В 25 случаях при 47-летнем наставнике «Интер» играл вничью, ещё 25 раз верх брали соперники. Общая разница голов – 297:126.

Симоне Индзаги возглавил «Интер» летом 2021 года. До переезда в Милан специалист на протяжении пяти лет занимал должность главного тренера «Лацио».