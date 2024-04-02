«Ювентус» продолжает искать замену главному тренеру Массимилиано Аллегри.

Одним из основных кандидатов на работу во главе туринского коллектива, как неоднократно сообщалось ранее, считается Тьяго Мотта из «Болоньи». Если верить Calciomercato, спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли уже ведёт переговоры со специалистом – стороны обсуждают условия контракта, включая зарплату. 41-летний наставник выразил готовность покинуть «Болонью» по окончании сезона.

«Болонья» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Серии А после 30 туров, отставая от «Ювентуса» всего на два очка.