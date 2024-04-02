«Интер» повторил собственный рекорд 17-летней давности

Миланский «Интер» подобрался ещё ближе к Скудетто, одержав очередную победу.

Коллектив Симоне Индзаги обыграл в родных стенах «Эмполи», забив два безответных мяча усилиями Федерико Димарко и Алексиса Санчеса. Сегодняшняя победа стала для «нерадзурри» 25-й в нынешнем розыгрыше Серии А – повторение личного рекорда на дистанции в 30 туров, установленного в сезоне-2006/07 под руководством Роберто Манчини.

«Интер» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 79 набранными очками, опережая «Милан» (65) и «Ювентус» (59).

В вышеупомянутом сезоне-2006/07 «Интер» финишировал первым с 97 очками (30 побед), опередив ставшую второй «Рому» на 22 балла.