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Чемпионат Италии. Серия А

Пирло прокомментировал проблемы «Ювентуса»

02 Апреля 2024 • 00:36 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
07.04 21:45

Бывший игрок и тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, что думает о нынешних проблемах команды.

Туринцы набрали всего семь очков в последних девяти матчах Серии А, лишившись надежд на чемпионство и уступив «Милану» вторую строчку.

«Цель «Ювентуса» – попадание в Лигу чемпионов, и сейчас клуб близок к решению этой задачи. Я не слишком пристально слежу за клубом, но, как мне кажется, после неудачи в борьбе за чемпионство возникла некоторая напряжённость, повлиявшая на ситуацию. У Аллегри достаточно опыта, чтобы справляться с подобными проблемами», – заявил в интервью Sky Sport Пирло, ныне возглавляющий «Сампдорию».

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