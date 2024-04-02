Симоне Индзаги отказался от пресс-конференции из-за потери голоса

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги был вынужден пропустить послематчевую беседу в журналистами.

«Нерадзурри» взяли верх над «Эмполи» в матче 30-го тура Серии А. По информации журналиста Даниэле Мари, рулевой «Интера» потерял голос во время игры, поэтому на послематчевой пресс-конференции его заменяет ассистент Массимилиано Фаррис.

«Интер» занимает первую строчку в турнирной таблице Серии А с 79 набранными очками. Команда Симоне Индзаги на 14 очков опережает «Милан», располагающийся на втором месте.

В следующем туре «Интер» сыграет на выезде против «Удинезе». Встреча состоится 8 апреля.