Быстрый гол помог «Интеру» разобраться с «Эмполи»

В 30-м туре чемпионата Италии «Интер» принимал одного из аутсайдеров, «Эмполи», и добыл 25-ю победу в Серии А. Маркус Тюрам не смог точно прострелить в одной из первых атак, но его партнеры вернули мяч под контроль, а Федерико Димарко с линии штрафной пробил без шансов для вратаря - 1:0. Алессандро Бастони получил мяч на левом краю штрафной и бил в левый угол, а кипер перевел мяч в стойку.

После перерыва Николо Барелла со средней дистанции пульнул рядом с каркасом. Ближе к концу игры гости провалились в обороне, прострел Дензела Дюмфриса, и неприкрытый Алексис Санчес в касание удвоил счет.

«Интер» в 14 очках от ближайшего конкурента, соперник на грани зоны вылета.