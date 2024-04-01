Быстрый гол помог «Интеру» разобраться с «Эмполи»

В 30-м туре чемпионата Италии «Интер» принимал одного из аутсайдеров, «Эмполи», и добыл 25-ю победу в Серии А. Маркус Тюрам не смог точно прострелить в одной из первых атак, но его партнеры вернули мяч под контроль, а Федерико Димарко с линии штрафной пробил без шансов для вратаря - 1:0. Алессандро Бастони получил мяч на левом краю штрафной и бил в левый угол, а кипер перевел мяч в стойку.
После перерыва Николо Барелла со средней дистанции пульнул рядом с каркасом. Ближе к концу игры гости провалились в обороне, прострел Дензела Дюмфриса, и неприкрытый Алексис Санчес в касание удвоил счет.
«Интер» в 14 очках от ближайшего конкурента, соперник на грани зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Димарко Федерико6'
|(2:0) Санчес Алексис81'
Аудеро Эмиль•Павар Бенжамен•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро77' (Дюмфрис Дензел (77') •Дармиан Маттео•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан69' (Аугусто Карлос (69') •Мхитарян Генрих84' (Фраттези Давиде (84') •Димарко Федерико69' (Аслани Кристьян (69') •Тюрам Маркус•Мартинес Лаутаро77' (Санчес Алексис (77')
Каприле Элия•Берешиньски Бартош•Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Пеццелла Джузеппе73' (Фаццини Якопо (73') •Журковски Шимон•Марин Рэзван•Бастони Симоне73' (Какаче Либерато (73') • 89'Гьяси Эммануэль82' (Канчельери Маттео (82') •Камбьяги Николо• 66'Ньянг М'Байе82' (Дестро Маттиа (82')
01 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Forza Inter.
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