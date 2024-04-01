Димарко – третий самый результативный защитник «Интера» в Серии А за последние 20 лет

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко проводит сверхрезультативный сезон.

Итальянец отметился забитым мячом в сегодняшнем поединке с «Эмполи», открыв счёт на пятой минуте встречи. Как сообщает Opta, теперь в активе Димарко 11 результативных действий в нынешнем розыгрыше Серии А (пять голов и шесть ассистов) – третий показатель среди всех защитников «Интера» за последние двадцать лет. Ещё более впечатляющих результатов за одну кампанию достигали только Майкон (17, сезон-2009/10) и Ашраф Хакими (15, сезон-2020/21).

Текстовая трансляция матча «Интера» против «Эмполи» доступна на сайте LiveResult.