Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Димарко – третий самый результативный защитник «Интера» в Серии А за последние 20 лет

01 Апреля 2024 • 23:11 Комментировать
Интер Милан
2:0
Эмполи
окончен

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко проводит сверхрезультативный сезон.

Итальянец отметился забитым мячом в сегодняшнем поединке с «Эмполи», открыв счёт на пятой минуте встречи. Как сообщает Opta, теперь в активе Димарко 11 результативных действий в нынешнем розыгрыше Серии А (пять голов и шесть ассистов) – третий показатель среди всех защитников «Интера» за последние двадцать лет. Ещё более впечатляющих результатов за одну кампанию достигали только Майкон (17, сезон-2009/10) и Ашраф Хакими (15, сезон-2020/21).

Текстовая трансляция матча «Интера» против «Эмполи» доступна на сайте LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Майкон Ашраф Хакими Федерико Димарко ещё теги

Новости по матчу

01 Апреля
23:40
Быстрый гол помог «Интеру» разобраться с «Эмполи» 2
23:11
Димарко – третий самый результативный защитник «Интера» в Серии А за последние 20 лет
21:15
«Интер» - «Эмполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:00
Тюрам и Мартинес – в атаке «Интера» на матч с «Эмполи»
16:09
Индзаги решил остаться в «Интере», несмотря на интерес клубов АПЛ
03:52
Проверенный прогноз и ставка на матч Интер – Эмполи чемпионата Италии – 1 апреля 2024
31 Марта
15:02
Прогноз на точный счёт матча Интер — Эмполи чемпионата Италии — 1 апреля 2024
30 Марта
03:36
Ачерби находится не в лучших отношениях с «Интером» – клуб присмотрел двух игроков на замену
02:13
В «Интере» отрицают интерес к защитнику «Атлетико»
29 Марта
22:10
Самарджич: «Я действительно был близок к переходу в «Интер»
22:03
Ачерби – о скандале с Жезусом: «Я не расист. Оскорбления остаются на поле» 1
27 Марта
03:26
«Интер» определился с двумя главными целями на позицию форварда
26 Марта
22:05
Маркизио: «Барелла – один из лучших полузащитников в мире»
24 Марта
23:55
Павар – о фанатах в Италии: «Страсть болельщиков невероятна»
17:55
Павар рассказал, почему ушёл из «Баварии»
23 Марта
20:04
Генеральный директор «Интера» высказался о своём будущем
19:38
Владельца «Интера» обязали погасить долг в размере 320 млн евро 1
16:52
«Интер» хочет арендовать форварда «Дженоа» с правом выкупа
22 Марта
23:36
Ачерби согласился продлить контракт с «Интером» за несколько дней до скандала со своим участием
19 Марта
13:01
Спаллетти: «Ачерби сказал мне, что не оскорблял Жезуса на расовой почве»
12:40
Жезус: «Ачерби сказал мне: «Ты всего лишь негр»
18 Марта
16:38
Агент Ачерби прокомментировал обвинения в расизме 1
15:47
Защитника «Интера» могут дисквалифицировать на 10 матчей за расизм
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти только в два клуба Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе Мерсон: «Я в шоке от решения Хаби Алонсо» Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон 16-летний игрок разочаровался в «Реале» Модрич почти выбрал новый клуб - известно название «Реал» решил избавиться от одного из бразильцев – названо имя
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ
Спортивные новости
Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лечче Лечче
Рома Рома
0
0
4.00 3.55 1.82
Видео
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Эмполи Эмполи
2
0
1.18 6.60 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Апреля
00:36 · Италия. Серия А
Пирло прокомментировал проблемы «Ювентуса»
00:17 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги отказался от пресс-конференции из-за потери голоса
01 Апреля
23:40 · Италия. Серия А
Быстрый гол помог «Интеру» разобраться с «Эмполи» 2
23:11 · Италия. Серия А
Димарко – третий самый результативный защитник «Интера» в Серии А за последние 20 лет
23:02 · Англия. Премьер-лига
Шесть клубов из Англии, Италии и Испании претендуют на звезду Лиги 1 Дэвида слухи
22:26 · Италия. Серия А
«Ювентус» рассматривает три кандидатуры на замену Бремеру
22:16 · Италия. Серия А
«Ювентус» установил собственный антирекорд последних 25 лет 1
21:15 · Италия. Серия А
«Интер» - «Эмполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:00 · Италия. Серия А
Тюрам и Мартинес – в атаке «Интера» на матч с «Эмполи»
20:55 · Италия. Серия А
«Лечче» с «Ромой» не порадовали голами
18:54 · Россия. Премьер-лига
Денис Черышев сыграл за свой клуб впервые с декабря
18:43 · Италия. Серия А
Каррера: Алексей Миранчук наконец-то вышел на свой уровень
18:09 · Италия. Серия А
«Кальяри» ушёл от поражения в матче с «Вероной»
18:03 · Италия. Серия А
«Рома» назвала состав на игру с «Лечче»
18:02 · Италия. Серия А
«Сассуоло» с «Удинезе» набрали по очку
Все новости
Рекомендуем