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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» установил собственный антирекорд последних 25 лет

01 Апреля 2024 • 22:16 Комментировать (1)
Ювентус
...
Фиорентина
07.04 21:45

«Ювентус» испытывает трудности в атаке в нынешнем розыгрыше Серии А.

Туринский гранд выиграл лишь один из последних девяти матчей в чемпионате Италии. В последней встрече с «Лацио» команда Массимилиано Аллегри потерпела поражение с минимальным счётом. После 30 туров на счету «Ювентуса» всего 44 забитых мяча, что, как отмечает La Gazzetta dello Sport, является худшим личным показателем с сезона-1998/99.

«Ювентус» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 59 набранными очками, отставая от «Милана», занимающего вторую строчку, на шесть баллов. В следующем туре (7 апреля) «старая синьора» примет в родных стенах «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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ЮВЕНТУС ФИОРЕНТИНА
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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
01 Апреля 2024 в 22:25
Аллегри еще не такие рекорды поставит и перебьёт старые!
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