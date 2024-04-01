«Ювентус» установил собственный антирекорд последних 25 лет

«Ювентус» испытывает трудности в атаке в нынешнем розыгрыше Серии А.

Туринский гранд выиграл лишь один из последних девяти матчей в чемпионате Италии. В последней встрече с «Лацио» команда Массимилиано Аллегри потерпела поражение с минимальным счётом. После 30 туров на счету «Ювентуса» всего 44 забитых мяча, что, как отмечает La Gazzetta dello Sport, является худшим личным показателем с сезона-1998/99.

«Ювентус» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 59 набранными очками, отставая от «Милана», занимающего вторую строчку, на шесть баллов. В следующем туре (7 апреля) «старая синьора» примет в родных стенах «Фиорентину».