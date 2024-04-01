Тюрам и Мартинес – в атаке «Интера» на матч с «Эмполи»

В понедельник вечером «Интер» будет принимать «Эмполи» в календарном матче чемпионата Италии. Наставник «нерадзурри» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Аудеро, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч «Интер» - «Эмполи» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы над «Эмполи» «Интер» увеличит отрыв от второго «Милана» в турнирной таблице Серии А до 14 очков.