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Чемпионат Италии. Серия А

Тюрам и Мартинес – в атаке «Интера» на матч с «Эмполи»

01 Апреля 2024 • 21:00 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
1 1.20 X 7.40 2 14.00
Через 0 ч. 13 мин.

В понедельник вечером «Интер» будет принимать «Эмполи» в календарном матче чемпионата Италии. Наставник «нерадзурри» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Аудеро, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч «Интер» - «Эмполи» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы над «Эмполи» «Интер» увеличит отрыв от второго «Милана» в турнирной таблице Серии А до 14 очков.

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Интер Милан

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ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
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Сегодня, 01 Апреля
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